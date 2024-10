Latina, esaminato in commissione il progetto per alloggi e servizi socio-riabilitativi

L’assessore all’Urbanistica di Latina, Annalisa Muzio, ha presentato un progetto sperimentale, in commissione urbanistica, per la costruzione di un centro residenziale dedicato a persone con disabilità motorie e sensoriali. Promosso dalla cooperativa Spazio Verde e finanziato dalla Regione Lazio nel 2005, il progetto prevede la realizzazione di un edificio di cinque piani con 16 alloggi personalizzati e spazi comuni per attività sportive e riabilitative. L’obiettivo è creare un ambiente privo di barriere architettoniche, che favorisca l’autonomia e il benessere delle persone con disabilità.

Situato nella zona Pantanaccio, all’interno del piano Porta Nord, il progetto è stato accolto favorevolmente sia dalla maggioranza che dall’opposizione in commissione. Il prossimo passo è l’approvazione dello schema di convenzione per il diritto di superficie e il rilascio del titolo edilizio.