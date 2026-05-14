Latina, escalation di furti in Strada Nascosa: sparisce anche Zoe

Non si ferma l’ondata di furti che sta colpendo la periferia di Latina. Nelle ultime ore, l’allarme si è concentrato in Strada Nascosa, nel tratto che dalla chiesa di San Matteo prosegue in direzione Borgo Sabotino. I residenti, ormai esasperati, segnalano una preoccupante escalation di colpi nelle abitazioni, l’ultimo dei quali avvenuto proprio questa mattina.

Secondo le testimonianze raccolte tra gli abitanti della zona, negli ultimi due giorni è stata notata una vecchia Opel grigia aggirarsi con insistenza davanti ai cancelli delle ville.

Testimoni riferiscono di una coppia, un uomo e una donna (quest’ultima al volante).

L’auto sosta davanti alle case e riparte velocemente non appena si accorge di essere osservata, per poi tornare sul posto poco dopo.

L’appello: “Aiutateci a ritrovare Zoe”.

Oltre al danno economico e al senso di violazione della propria intimità, l’ultimo furto ha portato con sé un risvolto drammatico. Dall’abitazione svaligiata questa mattina è infatti scomparsa Zoe, una cagnolina di razza Jack Russell di cucciola taglia.

I proprietari sono disperati e non si esclude che la piccola possa essere scappata per lo spavento o essere stata portata via.

Chiunque avesse informazioni o dovesse avvistare Zoe è pregato di contattare immediatamente il numero 389.8944770.