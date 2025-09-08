Latina, esplode una bomba in via Torre la Felce: danneggiata una villetta

Nella notte della luna rossa, un’esplosione ha scosso l’intera città di Latina. Il boato è stato sentito anche nelle zone più periferiche, come Latina Scalo o i diversi borghi, con i carabinieri che hanno fatto fatica a rintracciare la zona incriminata.

Dopo le prime chiamate al 112, che segnalavano come zona dell’esplosione quella del quartiere Gionchetto, le autorità hanno raggiunto la villetta danneggiata nel dedalo di traverse lungo la Strada Torre la Felce.

La recinzione danneggiata è sicuramente collegata a quanto accaduto l’altra sera alle palazzine Arlecchino, dove una bomba carta aveva colpito un androne, danneggiandolo. Il bersaglio di questa azione sembrerebbe essere un anziano che viveva nella zona della villetta, un uomo sulla sessantina già noto alle autorità.