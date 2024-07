Latina, esplode un’auto: si indaga sul possibile attentato

Ci sarebbe con ogni probabilità l’innesco di un ordigno alla base dell’esplosione di un auto avvenuta qualche notte fa nei pressi del centro commerciale Le Torri in viale Nervi a Latina. Come riportato nell’edizione odierna di Latina Oggi, nel mirino dell’atto intimidatorio una BMW Serie 1 intestata ad una donna di Viterbo di cui quella sera però nessuna traccia.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona che, svegliati dal forte boato notturno, si sono affacciati ed hanno notato la macchina completamente distrutta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti solamente per mettere in sicurezza la zona visto che la deflagrazione non ha causato fiamme.

Questo un altro motivo che lascia pensare che l’ordigno sia stato piazzato all’interno della vettura. Del caso se ne stanno occupando gli agenti della Questura di Latina che hanno raccolto le prime testimonianze e svolto i primi accertamenti scientifici. Gli investigatori pensano che il destinatario possa essere una persona vicina alla proprietaria della Bmw, non si esclude per ora nessuna ipotesi.