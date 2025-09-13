Latina, esploso un nuovo ordigno alle case “Arlecchino”

Ancora paura a Latina, dove nella notte un altro ordigno ha scosso la zona di via Guido Rossa, di fronte ai palazzi “Arlecchino”. La bomba è stata posizionata su una macchina in sosta.

Dopo i fatti di settimana scorsa, anche questa volta è stata utilizzata una bomba carta, che è stata piazzata su una Smart Fortwo di una donna di 65 anni che conduce una vita normale e ha dichiarato di non avere mai ricevuto minacce.

La bomba, si suppone che sia stata poggiata alla base del parabrezza della vettura, che ha sfondato in maniera evidente all’angolo del lato del conducente, e ha staccato la carrozzeria nella parte anteriore e ha fatto saltare altri pezzi, non coinvolgendo però le vetture vicine.

I vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo la segnalazione fatta al 112, che hanno subito escluso situazioni di pericolo, mentre i carabinieri della Compagnia di Latina hanno effettuato un accurato sopralluogo, raccogliendo alcune tracce dell’ordigno, e ascoltato i residenti per ricostruire l’accaduto.