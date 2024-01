Latina, Esposito ad interim al posto di Di Donato in panchina

Finisce dopo 886 giorni, 99 partite, di cui 32 vittorie, 28 pareggi e 39 sconfitte, l’avventura triennale di mister Di Donato sulla panchina del Latina.

La società ha affidato l’incarico ad interim a “Ciccio” Andrea Esposito, che guiderà momentaneamente i nerazzurri. L’ex difensore è stato una bandiera del club nerazzurro, prima in B, poi in D e nelle ultime due stagioni di Serie C.

Fatale la sconfitta di Potenza, considerata l’ultima spiaggia per Di Donato, che ha guidato il progetto Latina sin dal primo giorno dal ritorno in Lega Pro, ufficializzato il 7 agosto 2021, ed era alla sua terza stagione alla guida dei nerazzurri. Un progetto consolidato e che era partito con ben altre aspettative e motivazioni, quello maturato quest’estate e pronto al salto di qualità definitivo. Le ultime sconfitte sono determinanti per il tecnico, di conseguenza l’esonero.

Questa la nota ufficiale diramata dal club pontino negli ultimi minuti sui propri canali social:

“La società Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Daniele Di Donato.

Il Club desidera ringraziare mister Di Donato per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati.

Contestualmente la società comunica di aver affidato temporaneamente la guida della prima squadra al vice allenatore Andrea Esposito.”

Venerdì incombe il match delicatissimo con il Monterosi, fischio d’inizio alle 20.45 al Francioni. Ciccio Esposito aveva già diretto il Latina, complice la squalifica di Di Donato, contro la Virtus Francavilla. Vittoria per 1-0, l’ultima in casa, il 25 ottobre scorso.