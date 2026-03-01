Il Latina Basket espugna Ferrara 78-84: settima vittoria di fila e vetta nel mirino

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket supera in trasferta l’Adamant Ferrara Basket per 78-84 e centra la settima vittoria consecutiva nel girone B di Serie B Nazionale. Sale a quota 42 punti la squadra di coach Gramenzi, restando agganciata al vertice del girone. Un successo maturato nella ripresa al termine di una gara difficile, con i nerazzurri capaci di cambiare passo dopo un avvio sfavorevole e di imporre il proprio ritmo sulla lunga distanza.

La cronaca

Ferrara parte forte e chiude avanti il primo tempo sul 49-41, toccando anche il +10 nel secondo quarto. Al rientro dagli spogliatoi, però, il Latina alza l’intensità difensiva e ribalta l’inerzia: decisive le triple di Sacchetti e di capitan Pastore per il sorpasso e il 60-64 di fine terzo periodo. Nell’ultimo quarto i pontini allungano fino al +15 (65-80) sempre grazie al proprio capitano, all’estro del neo-acquisto Giombini e alla splendida prova del solito Bakovic, respingendo il tentativo di rimonta dei padroni di casa e gestendo i possessi finali.

Positivo l’impatto dei nuovi innesti Giombini e Taddeo, inseriti dopo gli infortuni di Gallo e Simonetti. Con lo stesso numero di sconfitte delle prime e a due punti dalla vetta, Latina guarda ai prossimi impegni ravvicinati del 4 e 8 marzo con ambizione e continuità.