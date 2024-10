Latina, estorce €5.000 ad un anziano tramite truffa online: denunciata

Ennesima truffa online ai danni di un povero anziano di Latina, un fenomeno, come affermato dalle forze dell’ordine, sorprendentemente in crescita.

Una donna di 25 anni, residente a Empoli e di origine rumena, è stata deferita in stato di libertà per una truffa ai danni di un uomo di 76 anni. La truffatrice si è finta intermediaria di operazioni di trading online, utilizzando artifizi per ingannare l’anziano e appropriarsi di €5.000.

L’iniziativa delle forze dell’ordine mira a informare e proteggere le persone anziane, spesso prese di mira da simili truffe, offrendo consigli su come riconoscere i raggiri e a chi rivolgersi per chiedere aiuto.