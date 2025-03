Latina, estorsione e tentata rapina ad un imprenditore: presa la banda

Questa mattina, la Questura di Latina ha arrestato sei persone coinvolte in un tentativo di rapina e in una tentata estorsione. Cinque sono accusati di aver aggredito un imprenditore agricolo, mentre un sesto di aver cercato di estorcergli denaro per garantirgli protezione da futuri crimini.

I fatti risalgono a settembre 2023, quando l’imprenditore fu minacciato con una pistola e aggredito da quattro uomini travisati, ma reagì urlando e attirando l’attenzione dei vicini, che li costrinsero alla fuga. Le indagini, basate su telecamere di sorveglianza e tracciamenti dei veicoli, hanno portato agli arresti, con alcuni dei colpevoli già detenuti per altri reati.

L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Latina e seguita dal Procuratore Aggiunto Luigia Spinelli. Gli indagati, con precedenti per reati simili, sono accusati di rapina e estorsione.