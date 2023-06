Latina, estorsione in carcere: rinviati a giudizio

Sono stati rinviati a giudizio e il processo inizierà il prossimo 19 febbraio del 2024 davanti al giudice del Tribunale di Latina, con l’accusa di estorsione in carcere.

È questo quanto è stato deciso nei confronti di Gianfranco Mastracci, 38 anni, condannato in via definitiva nell’ottobre del 2021 a tre anni e quattro mesi nel processo Alba pontina, e per Francesco Iannarilli, 35 anni imputato nel processo Purosangue.

Entrambi erano imputati e dovevano rispondere a vario titolo del reato di estorsione per degli episodi avvenuti nel carcere di Latina e che risalgono a cinque anni fa. La vittima dell’estorsione era stata picchiata con una testata durante l’ora d’aria in carcere.