Sono stati condannati rispettivamente a 5 anni e 4 mesi, 3 anni e 8 mesi e 3 anni e 2 mesi Diego Casamonica, 42 anni, Guido ed Enrico Casamonica di 24 anni, finiti a processo per le estorsioni a due ristoratori della città avvenuta nel 2022. I tre erano stati arrestati un anno fa dopo la denuncia di due ristoratori, uno della zona pub l’altro al Lido, a cui non avevano pagato il conto adducendo come motivazione il semplice fatto di appartenere al noto clan criminale Casamonica della Capitale.