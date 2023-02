Latina, evade dagli arresti domiciliari: arrestato 24enne

Tratto in arresto, dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina, un latinense di 24 anni, per evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto dal mese di dicembre del 2021, per violazione della Legge sugli stupefacenti.

È stato accertato che durante una conversazione telefonica con la propria fidanzata era scaturita un’accesa discussione tra i due e il ragazzo ha pensato bene di recarsi presso l’abitazione di lei nel tentativo di dipanare la questione, trasgredendo la misura restrittiva.

La fidanzata, sebbene sia prossima la festa di San Valentino dedicata agli innamorati, ha richiesto l’intervento degli uomini in divisa che, giunti sul posto, hanno sorpreso il giovane – già conosciuto e pienamente edotti del suo status giuridico – e lo hanno immediatamente arrestato per evasione.

Il Tribunale di Latina ha disposto nei suoi confronti nuovamente la misura degli arresti domiciliari.