Un 27enne è stato arrestato questa mattina a Latina per il reato di evasione. Il giovane, sottoposto agli arresti domiciliari in un’abitazione di viale Le Corbusier, è stato notato dagli agenti della Squadra Volante nei pressi del centro commerciale Lestrella di via Paganini.

Il 27enne è stato quindi immediatamente fermato e tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.

