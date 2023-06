Latina, evade dal carcere: l’episodio riporta alla storia di Giuseppe Giuliano

L’evasione di pochi giorni fa a Latina, riguardo l’egiziano 22enne che è stato catturato a Roma ieri, riporta alla mente nel capoluogo pontino la tragica morte di Giuseppe Giuliano, 11enne rimasto vittima per un’ altra evasione avvenuta 53 anni fa.

E’ ciò che spiega il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo che con una proposta, ha chiesto di dare vita ad una manifestazione ogni anno il 28 aprile, giorno della morte del ragazzo (1971), perché quel sacrificio (il Presidente del Consiglio di allora, Giulio Andreotti, gli conferì una medaglia al valor civile) non sia vano.

“L’evasione dal carcere di Latina richiama alla mente una tragica evasione sempre

dal carcere di Latina, 53 anni fa, tragica perché per riprendere l’evaso un ragazzino

di 11 anni, Giuseppe Giuliano, fu raggiunto da un colpo di pistola e morì. Una storia

che nonostante una statua e una scuola dedicata a questo piccolo eroe, è finita nel

dimenticatoio, al punto che solo le generazioni più anziane di Latina se ne

ricordano, mentre la gente che passa dalla piazzetta dove c’è la statua la ignora.

Ai ragazzi, ma non solo a loro, va tenuto sempre vivo il valore della legalità che per il

personale penitenziario è la prima motivazione del lavoro da svolgere nelle carceri.

L’oblio invece è negativo e ci rende tutti responsabili di allontanare dalla gente i

principi alla base della democrazia e della Costituzione. Una considerazione amara:

purtroppo – dice Di Giacomo – dopo più di mezzo secolo l’evasione dal carcere di

Latina assume più o meno aspetti analoghi con la fuga piuttosto rocambolesca, da

classico copione di film, avvenuta nei giorni scorsi e molto simile all’evasione del

1971. Come allora, troppi detenuti da controllare e pochi agenti in servizio e con

strumenti di controllo che solo in parte sono diversi da quelli più antichi”.