Latina, ex lavoratori visitano la centrale nucleare in dismissione

Un gruppo di ex lavoratori che hanno partecipato alla costruzione e all’esercizio della centrale nucleare di Latina, assieme ai loro accompagnatori, hanno visitato l’impianto in fase di dismissione. Il gruppo coordinato da Roberta Malossi, figlia di un ex dipendente, è stato accolto da Alfonso Maria Esposito, Responsabile Sogin della disattivazione della centrale. Durante la visita, sono state illustrate le principali attività realizzate e programmate da Sogin, per portare a termine la dismissione dell’impianto.

Gli ex lavoratori, si sono soffermati particolarmente nella visita della vecchia sala manovre, le officine, il laboratorio ambientale, l’edificio reattore, il deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi del sito e l’impianto LECO (Latina Estrazione Condizionamento fanghi e rifiuti liquidi radioattivi). La società ha esplicitato il suo impegno a lavorare in modo sostenibile, e nella massima sicurezza in tutti i suoi interventi di smantellamento e gestione dei rifiuti radioattivi. La visita per i partecipanti si è conclusa con un pranzo nella mensa della centrale, durante il quale hanno espresso il loro apprezzamento per la professionalità e l’impegno con cui i tecnici Sogin stanno realizzando le attività previste.