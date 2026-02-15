Latina, fa la spesa e tenta di non pagare: refurtiva sui 600 euro

Un 50enne già noto alle forze di Polizia si è reso protagonista di un tentato furto all’interno di un supermercato a Latina.

L’uomo, dopo aver riempito il carrello di merce di vario tipo, arrivando ad un ammontare di 600 euro, ha provato ad oltrepassare le casse senza effettuare alcun tipo di pagamento.

Bloccato dai dipendenti dello stesso centro, quest’ultimi hanno poi avvertito i carabinieri, accorsi immediatamente sul posto. L’uomo è stato denunciato.

Un tentato furto anche a Sabaudia

Un tentato furto anche a Sabaudia, dove un cittadino indiano di 44 anni, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per un tentativo di furto. L’indagato era stato sorpreso, nei giorni scorsi, mentre rovistava all’interno di un veicolo, lasciato aperto dal proprietario. Una volta scoperto, si è dato alla fuga per le vie limitrofe senza asportare nulla.