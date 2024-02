Latina, falsa vendita di auto: denunciati due truffatori

Sono scattate due denunce per dei truffatori, un ragazzo di 23 anni e una donna di 38, che mediante artifizi e raggiri, hanno convinto un 38 enne di Latina, ad accreditare sulla carta prepagata intestata ad uno di loro, la somma di 780 euro, quale presunto acconto per l’acquisto di un’autovettura, mai effettivamente realizzatasi e messa in vendita dalla 38enne. I carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino, a conclusione di specifica attività info-investigativa, hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa la donna, residente a Altavilla Vicentina (Vicenza) e il ragazzo, residente a Mozzanica (Bergamo).