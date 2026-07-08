Latina, Fanti con Vannacci: “Nessun cambio in maggioranza”

L’adesione del consigliere comunale Alessandro Fanti a Futuro Nazionale, movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, non modifica gli equilibri della maggioranza in Consiglio comunale. A chiarirlo è lo stesso Fanti, che conferma il pieno sostegno al sindaco e alla linea amministrativa avviata a inizio mandato.

“La mia scelta non sposta e non altera in alcun modo gli equilibri della maggioranza”, dichiara il consigliere. “La mia lealtà e il mio sostegno al sindaco restano immutati e fedeli al mandato elettorale ricevuto”.

Fanti definisce la sua adesione una scelta politica e programmatica, nata per rafforzare un’area “identitaria, propositiva e meritocratica” e per stimolare l’azione amministrativa su alcuni temi ritenuti prioritari. Tra questi, sicurezza sociale, decoro urbano, sostegno alle Forze dell’Ordine, tutela delle imprese locali, attenzione alle famiglie in difficoltà e alle persone con disabilità.

Il consigliere richiama inoltre la maggioranza a un ruolo più incisivo di indirizzo politico, soprattutto nella fase finale della legislatura. “Mancano meno di due anni alla fine del mandato ed è il momento di dare ai cittadini un forte segnale di cambio di passo”, sottolinea.

Fanti esclude infine qualsiasi richiesta di incarichi o ruoli amministrativi. “Non intendiamo rivendicare poltrone, assessorati o incarichi. La nostra è una scelta di servizio al territorio”, afferma, rivendicando la volontà di mantenere piena libertà politica per contribuire “sul terreno delle idee, dei progetti e del bene comune”.

In chiusura, il consigliere invita l’opposizione a evitare strumentalizzazioni e a concentrarsi sui problemi concreti della città e dei cittadini.