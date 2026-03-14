Latina, febbre da finale: dopo un’ora staccati più di 120 biglietti

È una vera e propria febbre da finale quella che inizia a circolare all’ombra di Piazzale Serratore. Dopo il lieto pomeriggio di oggi, dove i nerazzurri hanno battuto il Siracusa e allungato in classifica sulla “zona rossa” del campionato, arriva un’altra grande notizia: sono già più di 120 i biglietti staccati per Potenza, dopo una sola ora dall’inizio della vendita libera.

“Dobbiamo affrontarla con serenità“, ha tuonato Gennaro Volpe dalle membra del “Francioni”, ma il sentore di storia è irrefrenabile e, tra le fila dei supporters nerazzurri, non può non farsi largo l’idea più bella, che va ora accompagnata da un’altrettanto buona realizzazione.

Si va verso il sold-out entro domani, per accompagnare la squadra verso un successo che toglierebbe le ragnatele dalla bacheca nerazzurra e farebbe spazio alla stessa coppa, l’ultima, entrata in vetrina 13 anni fa, la Coppa Italia Serie C.