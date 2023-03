Latina, Federmanager: venerdì il corso all’Università “La Sapienza”

Ecco “Industria del farmaco. Una risorsa per l’Italia, il Lazio e Latina”, il corso di un convegno promosso da Federmanager Latina con il supporto di Unindustria, Università La Sapienza, Fondirigenti ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina.

L’appuntamento è per venerdì 24 marzo alle 9.30 presso l’aula Magna “La Sapienza” Università, in viale XXIV Maggio a Latina.

Interverranno il Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, il Presidente di Federmanager Latina Pierluigi Camillacci e Massimo Scaccabarozzi, Presidente della Sezione Farmaceutica e Biomedicale di Unindustria.

L’importanza dell’industria del farmaco per l’Italia, il Lazio e Latina verrà illustrata da Vincenzo Parnolfi, Franca Segnalini e Francesca Fiorenza per Federmanager Latina; mentre Giuseppe Vignaloro per l’Ordine degli Ingegneri parlerà di digitalizzazione, Pnrr ed industria nel territorio pontino.

La professoressa Daniela Secci per “La Sapienza” Università, illustrerà l’offerta formativa per il settore farmaceutico e l’integrazione con l’industria, nonché le opportunità offerte dal Rome Technopole.

A seguire il Presidente di Fondirigenti, Marco Bodini relazionerà sul Green Deal dell’industria e la valorizzazione delle competenze, il ruolo di Fondirigenti.