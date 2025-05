Latina femminile, prima da sogno al Francioni: stesa la corazzata Colleferro

Forse la migliore prestazione stagione, con un bel gioco e tanta grinta e determinazione. C’è sostanzialmente questo dietro la splendida vittoria ottenuta dal Latina Calcio femminile al cospetto di una delle migliore squadre del raggruppamento: il Colleferro.

Alla prima apparizione in un Francioni carico d’entusiasmo e sospinto dalla voce dello speaker Alessandro Palmigiani, è il capitano Carlotta Schisa a sbloccare il match seminando il caos tra la difesa ospite e mettendo in rete il pallone dell’1-0. Dopo qualche minuto arriva il raddoppio per le leonesse. Lo sigla dal dischetto Cristina Morgani. Nel secondo tempo poi ci penserà Giorgia Babich, con un tiro preciso dal limite, a mettere la parola fine ad una gara dominata in lungo e in largo.

Finisce così una strepitosa giornata di calcio al femminile, con una vittoria prestigiosa contro una corazzata come quella del Colleferro che non aveva mai perso una sola partita quest’anno. Ora per le pontine non resta che concentrarsi su Coppa Lazio e Coppa Italia.

Questa la formazione in campo contro il Colleferro:

G. Zomparelli, A. Ciotti, A. Faicchio, M. Mattia, C. Sabella, G. Coscia, S. Meogrossi, C. Schisa (capitano), G. Babich, E. Piromalli, C. Morgani. A disp.: C. Angelone, V. Chinchio, I.Galasso, E. Napolitano, G. Pennacchia, B. Pizzuti, G. Trinca, G. Zambellan, S. Grimaldi. All.: Petrosino.