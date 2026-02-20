Latina, fermata in auto con la droga: arrestata una donna per spaccio

Un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all’arresto di una donna classe 1993 nel capoluogo pontino, sorpresa con un quantitativo significativo di cocaina già pronta per essere immessa sul mercato. L’intervento è stato condotto dagli agenti della Squadra Mobile nell’ambito dei servizi di controllo e contrasto allo spaccio messi in campo sul territorio cittadino.

La donna è stata fermata mentre viaggiava a bordo della propria auto in una strada della città. Fin dai primi istanti del controllo, il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di scoprire diversi involucri contenenti sostanza che, dai primi test, è risultata essere cocaina, oltre a materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.

Gli investigatori hanno poi esteso le verifiche anche all’abitazione della donna, dove sono stati trovati altri quantitativi di droga già suddivisi, due bilancini di precisione, strumenti con tracce di polvere bianca e appunti che farebbero pensare a un’attività di spaccio organizzata e continuativa.

Nel corso dell’operazione è stata identificata anche un’altra donna, trovata in possesso di un bilancino, che è stata denunciata a piede libero. Il bilancio complessivo del sequestro parla di oltre 21 grammi di cocaina e di una dose di hashish, sostanze che, secondo gli inquirenti, erano destinate alla vendita al dettaglio.

Alla luce degli elementi raccolti, la donna è stata arrestata e, dopo le formalità di rito e il coordinamento con la Procura della Repubblica di Latina, trasferita nella casa circondariale femminile di Roma. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altri soggetti coinvolti nel giro dello spaccio.