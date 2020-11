Latina, fermato a borgo Piave e trovato con 130 grammi di marijuana: arrestato

Un 34enne è stato arrestato questa mattina dagli agenti della squadra volante che lo hanno trovato in possesso di una pianta di marijuana e 130 grammi della stessa sostanza.

L’uomo, W.M. sono le sue iniziali, è stato fermato a bordo di un’auto di lusso, una Range Rover Sport, su via Piave. Il suo nervosismo ha subito insospettito i poliziotti che hanno deciso di perquisire la vettura grazie anche all’aiuto di una pattuglia delle Unità Cinofile di Nettuno.

Perquisita anche l’abitazione del 34enne, dove sono state trovate tre buste in cellophane, contenenti 130 grammi di marijuana, una pianta essiccata dello stesso stupefacente dell’altezza di circa un metro, una busta in plastica contenente della sostanza da taglio del peso di quasi 200 grammi, due bilance di precisione, un paio di forbici e materiale per il confezionamento; tutti elementi idonei a ritenere come l’uomo fosse ben inserito nel circuito dello spaccio degli stupefacenti.

Sequestrati infine 1.570 euro in contanti, considerati dagli investigatori frutto della vendita dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida programmata per domani presso il Tribunale di Latina.