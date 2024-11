Latina, fermato al Nicolosi: minacciava seminudo e con vetri in mano

Ancora riflettori accesi sul quartiere Nicolosi. Ieri pomeriggio la Polizia è dovuta intervenire – come riporta Latina Oggi – per evitare il peggio quando un 30enne algerino, già noto alle forze dell’ordine, si era parzialmente denudato e minacciava i passanti brandendo due cocci di vetro e bottiglie di birra rotte. Questo non è stato il primo episodio di violenza per lui; in passato era già stato arrestato per comportamenti simili, incluso un episodio durante la scorsa Pasqua, quando aveva seminato il terrore nel medesimo quartiere impugnando un’ascia.

La situazione è stata segnalata da alcuni residenti preoccupati per l’atteggiamento dell’uomo, che si aggirava seminudo e in evidente stato di alterazione psicofisica.