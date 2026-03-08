Latina, fermato con coltello e hashish durante un controllo

Controlli serrati sul territorio da parte dei Carabinieri nel capoluogo pontino. Nel pomeriggio di ieri i militari della Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione di Borgo Sabotino, hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 21 anni residente a Latina, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Il ragazzo è ritenuto responsabile del reato di porto di oggetti atti ad offendere. L’episodio è avvenuto nel corso di un normale servizio di controllo alla circolazione stradale: i militari hanno fermato il giovane mentre si trovava alla guida di un’auto intestata al padre.

Durante la verifica i carabinieri hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso da parte del conducente, circostanza che ha spinto gli operatori ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo.

Gli accertamenti hanno consentito di rinvenire un coltello a serramanico, che il giovane portava con sé senza fornire una valida giustificazione, oltre a una modica quantità di hashish.

Il coltello e la sostanza stupefacente sono stati immediatamente sequestrati dai militari. Il 21enne è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per il possesso dell’arma, mentre per la droga è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Contestualmente è scattato anche il ritiro della patente di guida.