Latina, fermato con un machete: i poliziotti denunciano un tunisino

Un 34enne di origine tunisina è stata denunciato dalla polizia di Stato di Latina nell’ambito delle attività di controllo del territorio e degli accertamenti effettuati nelle zone della città più degradate.

Gli agenti si sono accorti della presenza di un soggetto, un cittadino tunisino classe 1991, in possesso di un Machete. I poliziotti hanno notato l’uomo seduto in terra con un cellulare tra le mani, lo stesso in quel momento, si stava guardando intorno come se fosse in attesa di qualcosa o qualcuno.

Insospettiti gli agenti si sono avvicinati per approfondire i controlli ed hanno scoperto che il soggetto portava con se un machete che l’uomo teneva chiuso in una borsa in pelle. Il giovane, identificato dalle autorità, è risultato essere un senza fissa dimora, con precedenti per furto e con una richiesta pendente di protezione internazionale.