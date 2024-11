Latina, arrestato dopo la fuga in auto con la droga

Gli agenti della Polizia Locale di Latina lo hanno notato mentre si aggirava a bordo della sua auto nella zona di viale Le Corbusier. Un atteggiamento, quello messo in atto da un tunisino di 26 anni, che ha spinto i poliziotti a intimargli l’alt. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, è proprio in quel momento, che lo straniero ha dato il via ad una rocambolesca fuga in auto per sottrarsi al controllo.

Una fuga che è terminata quando il 26enne ha provato ad abbandonare l’auto per dileguarsi a piedi. Prontamente bloccato dagli agenti, nell’auto del giovane è stato ritrovato un panetto di hashish dal peso di circa 100gr. Sottoposto poi a ulteriori controlli, il tunisino è risultato clandestino sul territorio italiano e per questo motivo è stato condotto presso gli uffici della Questura di Latina.