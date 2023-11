Latina, fermato in strada con cocaina e cannabis

Circa 120 grammi di cocaina e oltre 10 grammi di cannabinoidi, questo l’esito di un controllo fatto dagli agenti della Squadra Mobile di Latina nei confronti di un 45enne, arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’atteggiamento dell’uomo, che procedeva in auto a bassa velocità come se fosse alla ricerca di qualcuno, ha insospettito gli uomini della Mobile che hanno provveduto al controllo. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.