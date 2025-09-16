Latina, Festa del Cacciatore: raccolta fondi per l’Ospedale Goretti

Oltre 450 persone ieri hanno preso parte alla seconda edizione della Festa del Cacciatore, ospitata a “La Prateria” di Latina con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e del Comune.

«Siamo qui per ribadire l’importanza della caccia come strumento di controllo della fauna – ha sottolineato il Segretario Generale ANLC Angelo Ciotoli – specie come il cinghiale provocano danni ingenti all’agricoltura e alla sicurezza stradale». Critico il Presidente regionale Alfio Guarnieri: «Il calendario venatorio del Lazio continua a penalizzare i cacciatori, con l’assenza della preapertura e senza la proroga di febbraio».

Beneficenza la parola d’ordine. La raccolta ha superato i risultati della prima edizione, oltre 11.200 euro, e sarà destinata all’acquisto di un macchinario per il reparto di Oncologia dell’ospedale Santa Maria Goretti.

Durante la giornata spazio anche alla musica con Valentina Urbini e Andrea Nardin, fresco campione italiano di fisarmonica diatonica. Premiata la giovanissima Eleonora Ruta, campionessa italiana juniores di skeet: a consegnarle la targa il responsabile provinciale FITAV Massimo Ruta.

«Sono orgoglioso di questo esercito di volontari – ha dichiarato il presidente provinciale ANLC Tullio Gabriele – uomini e donne che mettono in secondo piano i propri affetti per il bene comune. Non mi stancherò mai di ringraziarvi: è un onore essere la vostra guida».