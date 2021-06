Latina, festa per i dieci anni di attività del Birrificio Pontino

Da venerdì 18 a domenica 20 giugno il Birrificio Pontino ha voglia di festeggiare i suoi 10 anni di attività.

Musica, street food e le loro fantastiche birre artigianali saranno i protagonisti.

Con una piccola sorpresa, la presentazione di una nuova birra: “Ladies & Gentlemen ecco a voi la birra del nostro decimo: Psycho DIsorder, una superhazy, una Lemon NEIPA da 4,5%”.

Programma

Venerdì 18 Dj Set con Mr.Guglia e Live Music con M.I.N.A. Project.

Sabato 19 Dj Set con Kekko Dj + Live Music: KDB Sound System presents: Fabio Junia from Taxi 109, Billlah from Royal zero, Inna Dancehall style

Orari apertura:

Venerdì 18: dalle 18 alle 24

Sabato: dalle 12 alle 24

Domenica: dalle 12 alle 24

#PONTINO10 #BevoPontinoefinisconeiguai Cheers!

Qui le parole dallo staff