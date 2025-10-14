Latina, fiaccolata in memoria di Federico Salvani

Si è tenuta a Latina, la fiaccolata in memoria di Federico Salvagni, 16enne di Latina investito da un’auto pirata a Terracina, la sera prima di Ferragosto.

Via Priverno, via Isonzo, viale Marconi. Viale XXI Aprile, via Cena, via Aspromonte, poi ancora, via Bixio, via Vecelio e via Verdi, prima di tornare di nuovo su via Priverno. Ciascuna di queste strade è stata illuminata, nel buio della notte, da decine e decine di candele, accese da familiari, parenti, amici e conoscenti di Federico Salvagni. Un serpentone di persone composto da uomini, donne, bambini, anziani e persone di ogni età che ha attraversato le vie alle porte del centro di Latina per ricordare il sedicenne pontino fu investito da un’auto pirata mentre camminava a piedi insieme a suo fratello gemello e ad un amico in via Badino, a Terracina, mentre erano di ritorno da una festa in spiaggia.

A quasi due mesi da quella tragica notte, circa 500 persone si sono ritrovate per camminare insieme, in silenzio e con una luce in mano, per ricordare l’adolescente in una commovente fiaccolata in sua memoria. In cima al corteo il papà, Franco, e suo fratello, Daniele, che quella drammatica sera era con lui ed un altro amico, e che hanno visto quell’auto sfrecciar gli vicino e travolgere uno di loro, senza neanche fermarsi a prestare soccorso.