Paura ieri sera in una palazzina di via Bixio a Latina dove un appartamento al primo piano è stato avvolto dalle fiamme. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio ma sono in corso gli accertamenti per capire le cause che hanno portato alle fiamme visto che all’interno della struttura vivevano in condizioni di degrado diversi cittadini stranieri che, fortunatamente, si erano già messi in salvo.