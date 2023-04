Gli uomini dei Carabinieri Forestali indagano sulle possibili cause di un incendio che ieri ha devastato una azienda agricola in via della Striscia, a Tor Tre Ponti, alle porte della città di Latina. All’interno dell’area antistante il capannone, recentemente rilevato da nuovi proprietari in seguito ad un esproprio, sono andati a fuoco degli imballaggi. Intervenuti i vigili del fuoco, non sembrano esserci dubbi sul fatto che le fiamme siano state innescate.