Latina, fiamme nell’ex sede Lipu: indagini in corso

Un incendio è scoppiato all’interno di uno stabile abbandonato su Via Epitaffio, ex sede della Lipu. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 8, quando i Vigili del Fuoco di Latina, allertati prontamente, sono intervenuti per spegnere l’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero ad altre parti dell’edificio. All’interno, erano stati appiccati fuochi che bruciavano legno e carta, con il rischio di estendersi velocemente.

Sul posto è intervenuta anche la Squadra Volante della Polizia di Stato, che ha avviato accertamenti per risalire alle cause dell’incendio. Tra le ipotesi, si sospetta che lo stabile, inutilizzato da tempo, possa essere stato scelto come rifugio da persone senza fissa dimora. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Al termine delle operazioni, l’edificio è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori indagini.