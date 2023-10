Latina, Fiamme Oro presenti alla “Passeggiata dell’Inclusione”

Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia ha partecipato alla terza edizione della “Passeggiata dell’Inclusione e del Fair Play” promossa ed organizzata dal Panathlon International Sezione di Latina e dalla Fondazione Varaldo Di Pietro.

Il via è stato dato presso il Monumento al Fair Play di Via Dei Mille, mente il traguardo è stato designato al Monumento all’Inclusione del Parco San Marco, in Via Porfiri.

Tante le Autorità, le Associazioni e i rappresentati del mondo dello sport presenti tra cui spiccano i quattro portacolori cremisi: i due Atleti Categoria DIR Valerio Catoia e Federico Albione accompagnati dal loro tecnico Vando Stefano e dal coordinatore delle Fiamme Oro Sabaudia Carollo Maurizio.

La passeggiata fa parte di una serie di eventi lanciati dall’Unione Europea per la settimana europea dello sport e per la campagna #BeActive che ha l’obiettivo di incoraggiare tutti alla pratica sportiva e all’attività fisica. Il comune di Latina ha aderito per promuovere il benessere psico-fisico dei cittadini tramite lo sport e ha incoraggiato la realizzazione di eventi culturali grazie alle proposte pervenute da varie realtà del territorio, tra cui in prima linea troviamo il gruppo sportivo Fiamme Oro Sabaudia, sempre attento ai concetti di inclusività ed eticità legati allo sport. Per il terzo anno consecutivo l’evento è stato aperto a tutti con il preciso intento di rimarcare il principio che i due simboli di partenza ed arrivo rappresentano, come a significare un ideale filo tra due location che in forma simbolica esprimono i principi cardine dello sport: solidarietà, inclusione, amicizia e Fair Play.