Latina, Finanza: il comandante Marchetti in visita all’ A.N.F.I

Questa mattina, la Sezione A.N.F.I. di Latina (Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia) ha ricevuto la visita del Colonello Giovanni Marchetti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina.

Il comandante è stato ricevuto dal Presidente della Sezione, Colonnello Francesco Mingione, dai consiglieri e da una nutrita rappresentanza di soci.

Dopo gli onori di casa riservati al Presidente sezionale, quest’ultimo ha ringraziato il Colonnello Marchetti per la visita e, successivamente, illustrato le tante iniziative realizzate e avviate da parte della Sezione, rinnovando gli auguri per l’importante incarico alla guida dei reparti pontini.

Il Colonnello Marchetti, accompagnato da diversi collaboratori in servizio al comando provinciale, salutando calorosamente i presenti, ha evidenziato l’importanza del ruolo della Sezione e in generale delle Fiamme Gialle congedate, custodi dei valori più nobili, costituendo un esempio e un riferimento di condotta per le nuove leve.

Il comandante provinciale ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai componenti della Sezione per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati in ogni occasione, garantendo sempre una convinta partecipazione e pieno sostegno alle diverse iniziative di carattere sociale, di beneficenza e ricreative promosse dal comando provinciale; al contempo, il Colonnello Marchetti ha inoltre espresso un sincero plauso per l’impegno sezionale sul territorio, e in particolare per la collaborazione che dal 2021 fornisce, a titolo gratuito, alla Procura della Repubblica di Latina a supporto degli uffici amministrativi.

L’incontro è stato anche un’occasione per programmare future iniziative che vedranno il coinvolgimento dei Finanzieri in servizio e quelli in congedo, aspetto sul quale il comandante provinciale ha auspicato reciproca, massima, collaborazione ed unità di intenti.