Latina, finisce contro un’auto in sosta e si ribalta: paura per un 87enne

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale che si è verificato questa mattina in via Pompili, nei pressi dell’incrocio con Piazzale Prampolini. Lì dove una Hyundai IX20 è finita per ribaltarsi dopo essere andata a sbattere con un’altra auto ferma. Secondo le prime ricostruzioni al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e per la gestione della circolazione, un anziano di 87 anni avrebbe perso il controllo della propria auto mentre procedeva lungo la strada, finendo contro un suv fermo sul lato destro della carreggiata.

L’impatto ha provocato il ribaltamento della vettura, che si è fermata su un fianco. Sul posto è intervenuto il 118 per assistere l’anziano conducente, che non avrebbe riportato ferite tali da richiedere il trasporto in ospedale. Nessuna conseguenza anche per il guidatore dell’altro mezzo, che si trovava a bordo al momento dell’urto. Per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti, la strada è stata temporaneamente chiusa, con inevitabili rallentamenti al traffico.