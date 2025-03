Latina, finisce nel canale dopo l’incidente: ferita una 22enne

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 8 in via Chiesuola alla periferia di Latina. A rimanere ferita una ragazza di 22 anni, che a bordo della sua Smart è finita nel canale che costeggia la carreggiata. La giovane ha perso il controllo del mezzo dopo aver urtato, in una manovra di sorpasso, una minicar condotta da un 17enne che stava andando a scuola.

Per la ragazza si è reso necessario l’intervento del 118, che dopo l’ausilio di una squadra dei Vigili del Fuoco di Latina, l’ha trasportata al Goretti in condizioni che alla fine si sono rivelate meno gravi del previsto. Illeso il conducente della minicar. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i rilievi agli agenti della Polizia Locale.