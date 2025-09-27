Latina, finti turisti sorpresi a lavorare: denunciato un 50enne

Un uomo di 50 anni, residente a Cisterna e già noto alle forze di Polizia, è stato denunciato dai carabinieri di Latina per aver impiegato dei lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per turismo.

I militari dell’arma sono intervenuti all’interno di un capannone dove era stata segnalata la presenza di persone sospette. Qui la scoperta: quattro cittadini colombiani tutti tra i 30 e i 48 anni, regolari sul territorio ma non per lavorarvi, sorpresi dalle forze dell’ordine mentre riparavano un macchinario industriale per conto del 50enne.