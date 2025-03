Latina, finto venditore d’auto truffa un uomo per 3.000 euro: denunciato

Ha promesso la vendita di un’auto, ha incassato il denaro ma il veicolo non è mai stato consegnato. Un uomo di 38 anni, residente a Latina, si è rivolto ai Carabinieri dopo aver scoperto di essere stato raggirato. L’indagine avviata dai militari della Stazione di Latina Borgo Sabotino ha permesso di risalire all’identità del presunto truffatore, un 30enne del posto, che è stato denunciato in stato di libertà.

Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe utilizzato artifizi e raggiri per convincere la vittima a versare la somma di 3.000 euro per l’acquisto di un’autovettura che, nei fatti, non è mai stata consegnata. Quando il 38enne ha cercato di ottenere spiegazioni, il venditore ha iniziato a tergiversare, fino a rendersi irreperibile.

Di fronte all’evidente truffa, la vittima ha sporto denuncia, dando il via alle indagini dei Carabinieri che, al termine degli accertamenti, hanno identificato il presunto responsabile e lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria.