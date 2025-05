Latina, fioriera in centro danneggiata da un mezzo ABC

Era stato accolto con sdegno e preoccupazione il danneggiamento di una delle fioriere in travertino recentemente installate nel centro storico di Latina, in un momento delicato in cui l’amministrazione sta portando avanti un progetto di riqualificazione urbana per restituire dignità e bellezza al cuore della città. Il gesto aveva fatto pensare inizialmente a un grave atto di inciviltà, capace non solo di compromettere il decoro, ma anche la sicurezza dell’area.

A fare chiarezza sull’accaduto sono oggi gli assessori Franco Addonizio (Ambiente) e Annalisa Muzio (Centro storico), che confermano: non si è trattato di un atto vandalico, ma di un errore umano durante le operazioni di pulizia meccanizzata da parte di un mezzo dell’azienda speciale Abc.

«Dai controlli effettuati in mattinata – spiega l’assessore Addonizio – è emerso che si è trattato di un errore operativo durante le attività svolte da un mezzo dell’azienda. Per fortuna, non è stato un gesto volontario o un atto vandalico, come si era inizialmente temuto».

Un chiarimento che consente di tirare un sospiro di sollievo, pur senza sminuire la gravità dell’accaduto: «Siamo comunque dispiaciuti – proseguono Addonizio e Muzio – ma consapevoli che, nelle attività quotidiane, incidenti del genere possano accadere».

L’assessore all’Ambiente ha inoltre specificato che «L’azienda è intervenuta tempestivamente per rimuovere i detriti e ha già attivato la procedura assicurativa prevista. La nostra priorità resta difendere il decoro della città, agendo sempre con trasparenza ogni volta che emergano nuovi elementi. Ringraziamo i cittadini per la loro attenzione e sensibilità».