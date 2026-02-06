Latina, firmato il Protocollo Ater-Comuni: stanziati 177 milioni

Una nuova stagione per le politiche abitative e la rigenerazione urbana nella provincia di Latina ha preso ufficialmente il via oggi. Presso la sede dell’Ater, è stato presentato il Protocollo d’Intesa siglato tra l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica e 14 Comuni del territorio, un accordo strategico che punta a trasformare radicalmente il patrimonio edilizio pubblico e il tessuto sociale dei centri storici locali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di superare la frammentazione degli interventi, puntando su una collaborazione istituzionale solida per riqualificare non solo le abitazioni, ma l’intero ambiente urbano. Grazie a questo “nuovo paradigma”, i Comuni e l’Ater lavoreranno fianco a fianco per attuare programmi innovativi che diano nuova linfa alle aree più antiche e spesso trascurate della nostra provincia

Presente all’evento, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli ha lodato la lungimiranza dell’operazione: “Oggi variamo un modello di collaborazione funzionale tra Regione Lazio, Ater e comuni. Questo ci permetterà di pianificare interventi condivisi, ridando vita ai cuori pulsanti delle nostre comunità: i centri storici”.

L’assessore ha inoltre ricordato la solidità finanziaria dell’operazione, che si poggia su basi concrete: dai 54 milioni di euro dell’Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture fino ai 123 milioni di euro previsti dalla pianificazione del FESR 21-27.