Latina, firmato il protocollo “Themis”: prevenzione e rieducazione per chi commette violenze

La Polizia di Stato di Latina ha siglato un importante protocollo d’intesa con l’Associazione di promozione sociale “La Scuola di Atene”, rappresentata dalla dr.ssa Gabriella Marano, volto a prevenire ogni forma di violenza attraverso percorsi di supporto e rieducazione per le persone che maltrattano o abusano.

Il progetto prende il nome di “Themis”, in onore della dea greca della giustizia, ed è stato sottoscritto questa mattina dal Questore di Latina, Fausto Vinci, e dalla dr.ssa Marano. L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo ENABLE, che intende potenziare l’efficacia del provvedimento di Ammonimento del Questore rivolto agli autori di violenza domestica o atti persecutori.

Al centro del protocollo c’è l’idea che sia possibile intervenire prima della degenerazione delle prime manifestazioni violente, offrendo ai soggetti maltrattanti un’alternativa alla sola repressione: un percorso gratuito di consapevolezza, condotto da esperti come criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori e mediatori.

Alla persona ammonita viene quindi formalmente proposto di mettersi in contatto con gli operatori dell’associazione per intraprendere un percorso che aiuti a riconoscere il disvalore sociale delle proprie condotte, come la difficoltà nella gestione della rabbia.

Fondamentale anche l’integrazione del protocollo con l’utilizzo dell’applicativo “Scudo” della Polizia di Stato, che consente di tracciare e monitorare tutti gli interventi delle Volanti in relazione a liti domestiche o comportamenti violenti.

L’adesione al percorso sarà su base volontaria, ma rappresenta un cambio di passo decisivo nella prevenzione: non solo punire, ma anche rieducare, cercando di rompere alla radice la spirale della violenza.

Una sinergia tra istituzioni e associazioni che punta a offrire strumenti concreti per contrastare la violenza e favorire un cambiamento reale nei comportamenti di chi, troppo spesso, agisce nell’ombra delle mura domestiche.