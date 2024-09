Latina – Foggia, arbitra il pescarese Ursini: la designazione ufficiale

Fischietto pescarese per Latina – Foggia, questo quanto comunicato poco fa dall’Associazione Italiana Arbitri con la pubblicazione delle designazioni ufficiali.

Questa la designazione arbitrale per la 4ª giornata del campionato di Serie C Now 2024/2025, in programma lunedì 16 settembre alle ore 20:30 presso lo Stadio Domenico Francioni per la sfida Latina – Foggia:

– Arbitro: Cristiano Ursini (Pescara)

– Assistenti: Marco Pilleri (Cagliari) e Edoardo Maria Brunetti (Milano)

– IV uomo: Matteo Dini (Città di Castello)

Precedenti

Cristiano Ursini, della sezione di Pescara, è stato recentemente promosso in Serie C e non si registrano precedenti con il Latina Calcio. Ha debuttato nel calcio professionistico nella stagione 2023/2024, accumulando esperienza in Serie D e nel Campionato Primavera.