Latina-Foggia, Boscaglia: “Dovremo andare a mille, non ci sarà Di Livio”

Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Foggia, uno degli ex di turno, il tecnico del Latina, Roberto Boscaglia, ha analizzato lo stato della squadra e il momento positivo che i nerazzurri stanno vivendo, reduci da tre vittorie consecutive nel girone di ritorno.

Sull’avvio brillante del girone di ritorno

“Tre vittorie sono un buon segnale, ma non significano nulla se non continuiamo a lavorare con intensità e concentrazione. È vero, la squadra ha trovato un equilibrio e una fisionomia di gioco, ma questo deve essere consolidato. Dal mio arrivo abbiamo lavorato tanto per organizzare le dinamiche di gioco, sia in fase di possesso che in non possesso, e siamo cresciuti anche grazie all’inserimento di nuovi giocatori. Tuttavia, serve sempre andare a mille: appena abbassiamo il ritmo, come già accaduto, i risultati non arrivano”.

Boscaglia ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e del gruppo: “In allenamento bisogna sempre dare tutto. È la base per fare bene in partita. La qualità dei giocatori conta, ma senza impegno e intensità negli allenamenti non si ottengono risultati. Questo principio non deve cambiare mai, a prescindere da vittorie o sconfitte. Siamo ancora all’inizio del nostro percorso e dobbiamo pensare partita per partita, senza distrarci”.

Sulla settimana di preparazione

Il tecnico ha poi fatto il punto sul lavoro svolto in settimana: “È stata un’ottima settimana. Dopo la vittoria con la Turris, il morale era buono, ma quando siamo in campo pensiamo solo a lavorare. Abbiamo analizzato ciò che abbiamo fatto bene e cosa invece migliorare, preparando la sfida contro il Foggia con la solita intensità. A parte Crecco e il nostro capitano, Di Livio, che ha accusato un problema fisico, tutti gli altri sono disponibili”.

Sul Foggia e l’approccio alla gara

“La partita di domani sarà molto dura. Il Foggia è una squadra tecnica, gioca in un campo difficile e con un tifo incredibile. Anche se arrivano da due sconfitte, proprio per questo motivo saranno ancora più motivati. Sarà una sfida complicata, ma andremo a giocarcela con le nostre armi, consapevoli di poter fare bene”.

Boscaglia ha poi spiegato l’approccio alla classifica, ancora molto incerta: “Non guardiamo la classifica. Play-out e play-off sono vicinissimi, ma perdere energie a pensare agli altri non ha senso. Dobbiamo concentrarci sulle nostre partite e sui punti che possiamo portare a casa. Ogni settimana rappresenta un passaggio fondamentale per il nostro percorso. Pensare a lungo termine va bene, ma senza perdere di vista l’obiettivo immediato: la partita di domani”.

Sui centrocampisti e la costruzione del gioco

Infine, Boscaglia ha analizzato il contributo dei centrocampisti negli ultimi match: “Petermann e Gatto stanno interpretando al meglio il ruolo. Petermann ha maggiore propensione negli ultimi venti metri, mentre Gatto è più attento al presidio del centrocampo, ma entrambi devono partecipare all’azione offensiva quando la situazione lo richiede. Gli inserimenti sono una chiave importante per il nostro gioco”.