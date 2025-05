Latina, follia in centro: gambiano danneggia un’auto e aggredisce un residente

Attimi di paura ieri mattina in pieno centro a Latina, dove un uomo di origine gambiana ha seminato il panico tra passanti e residenti, rendendosi protagonista di una violenta escalation culminata nel danneggiamento di un’auto e nell’aggressione a un cittadino.

Tutto è iniziato poco prima delle 13, quando l’uomo – in evidente stato confusionale – ha attraversato la Galleria Pennacchi lanciando a terra un cestino e un tabellone pubblicitario, urlando frasi sconnesse e minacciose. Poco dopo ha raggiunto via Lago Ascianghi, dove ha colpito con calci e pugni una Toyota Aygo parcheggiata, danneggiando cofano e specchietti.

Ad assistere alla scena il compagno della proprietaria del veicolo, che ha cercato di fermarlo. L’aggressore ha reagito colpendolo al volto e ferendolo in modo non grave. L’uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso.

Grazie a una segnalazione al 112, sul posto è intervenuta la Squadra Volante che ha bloccato l’uomo e lo ha condotto in Questura per l’identificazione. Secondo quanto emerso, sarebbe già noto alle forze dell’ordine per episodi simili e in passato sarebbe stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Rischia ora una denuncia per danneggiamento e lesioni personali. La proprietaria dell’auto ha sporto denuncia, mentre gli inquirenti stanno valutando il suo stato psichico.