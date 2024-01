Latina, Fontana vince all’esordio con la magia di Fella

Esattamente 86 giorni dopo l’ultima vittoria contro il Francavilla, il Latina ritrova il successo in casa. Al Francioni una rovesciata di Fella stende il Monterosi e mette fine alla crisi nerazzurra. Dunque inizia nel migliore dei modi l’avventura sulla panchina del Latina di Gaetano Fontana, che mostra subito la sua idea di calcio: costruzione dal basso e pressione alta. Un Latina che, con la vittoria di oggi, rimane attaccato al treno playoff. Ora ad attendere i nerazzurri la difficile trasferta di sabato sera a Caserta.

CRONACA

Nei primi 10′ è il Latina che fa la partita. Dopo tre minuti da una brutta palla persa sulla trequarti avversaria da Di Livio lancia il contropiede del Monterosi, che con Silipo va vicino al gol del vantaggio. Al 17′ Riccardi trova secondo palo Paganini, tiro cross al volo che impegna Rigon alla respinta. Al 23′ il primo tiro in porta di Riccardi, che però non crea particolari problemi all’estremo difensore del Monterosi. Al 32′ è ancora Riccardi a creare scompiglio, in numero 10 prova il tiro dai 25 metri, che finisce di poco al lato. Al 35′ Marino costretto al cambio, al suo posto entra Crecco. ProblemI muscolari per il difensore nerazzurro. Al 37′ cross di Parlati dalla sinistra, svetta di testa Vano che manda il pallone di poco al lato.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo è subito il Latina a partire forte, dopo una manciata di secondi Del Sole vince il contrasto con Sini e mette il pallone in mezzo allontanato dalla difesa ospite. Al 7′ il Latina arriva il vantaggio con Giuseppe Fella, bello il cross di Paganini che trova sul secondo palo la testa di Riccardi, Rigon sventa, ma sulla respinta però si scaraventa Fella che in rovesciata spinge trova il gol dell’1-0. Al 10′ ancora Riccardi che tenta il tiro in porta, bloccato da Rigon. E’ un Latina che appare mentalmente sbloccato dopo il gol. Al 19′ un tiro dal limite di Parlati scalda i guanti di Fasolino, che blocca con sicurezza. Al 28′ calcio d’angolo di Del Sole, stacco imperioso di Rocchi, la palla finisce di poco sopra la traversa. Finisce dopo quattro minuti di recupero, una liberazione il triplice fischio.

TABELLINO

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Fasolino, Ercolano, Perseu, Di Livio, Riccardi (91’ Gallo), Fella (91’ Fabrizi), De Santis, Marino (34’ Crecco), Del Sole (86’ Scravaglieri), Rocchi, Paganini. A disposizione: Vona, Serbouti, Addessi. Allenatore: Fontana.

Monterosi Tuscia (4-3-3): Rigon, Di Renzo (67’ Tartaglia), Verde, Di Francesco (54’ Palazzino), Parlati (67’ Gavioli), Piroli, Bittante (87’Golfo), Sini (87’ Ekuban), Tolomello, Vano, Silipo. A disposizione: Mastrantonio, Santini, Borri, Di Paolantonio, Giordani, Fantacci, Mbende, Cordova, Ferreri. Allenatore: Romondini.

Arbitro dell’incontro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Davide Merciari di Rimini e Edoardo Maria Brunetti di Milano.

Quarto Ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 53’ Fella (L)

Ammoniti: 38’ Vano (M), 40’ Di Livio (L), 47’ Piroli (M), 94’ Perseu (L)

Recuperi: 1’ pt. 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 2 Monterosi Tuscia 1

Note: Spettatori totali 1021 compresi 451 abbonati.

