Latina, formazione degli Ordini Professionali: in arrivo 30mila euro

Rinnovato, dalla Camera di Commercio, anche per il 2023, lo stanziamento di €30.000 in favore della formazione degli Ordini Professionali delle province di Latina e Frosinone (Cassino incluso), che saranno erogati tramite l’Azienda Speciale Informare. E’ stata, quindi, nuovamente accolta, la proposta già avanzata dal Consigliere Camerale delle Professioni, Efrem Romagnoli ed approvata dalla CCIAA presieduta da Giovanni Acampora, a partire dal suo insediamento avvenuto nel 2021.

Infatti, si è trattato di una conferma della innovazione introdotta nel 2021 e 2022, al fine di dare sostegno all’aggiornamento delle libere professioni. Per ogni Ordine si tratta della possibilità di ottenere, con apposito e snello iter di richiesta, il rimborso della somma annuale di € 830 circa, previo resoconto degli esborsi, relativamente ad uno o più eventi formativi organizzati, nel limite del plafond di spesa annuo previsto per ciascuno, come sopra indicato.

Il dato relativo all’utilizzo per il 2022 evidenzia come gli Ordini pontini, che raggruppano circa 20.000 liberi professionisti, siano stati più attivi nell’accesso a tale risorsa con il 66% delle domande, tutte accolte.

Per il Consigliere Romagnoli si tratta di “un supporto utile per razionalizzare gli impieghi degli ordini a favore della formazione, nonché del riconoscimento dell’importanza del ruolo e della funzione delle professioni nel progresso del tessuto economico delle province di Latina e Frosinone”.