Latina, Formia e Minturno in prima linea per pulire spiagge e fondali

La provincia di Latina si prepara a diventare un fulcro nevralgico della tutela costiera in occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente” del 5 giugno. Con tre comuni schierati in prima linea, Latina, Formia e Minturno il territorio pontino guiderà la risposta laziale (che include anche Capodimonte e Civitavecchia) alla sesta edizione di “Pulifondali” e “Pulispiagge”, la grande iniziativa ecologica promossa dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato).

L’evento, un vero e proprio “Giro d’Italia” della sostenibilità, coinvolgerà ben 50 località in 18 regioni. Sul nostro territorio l’azione si dividerà tra la pulizia degli arenili e le immersioni dei subacquei nei fondali del golfo: a Latina i riflettori saranno puntati sul lungomare del capoluogo, mentre a Formia e Minturno si attiverà il doppio intervento terra-mare per rimuovere i detriti spiaggiati e quelli sommersi.

L’obiettivo condiviso dai circoli locali è raddoppiare i già straordinari numeri della scorsa stagione, quando furono rimossi 450 quintali di rifiuti tra plastiche, copertoni e pericolose “reti fantasma”.

L’iniziativa locale si svolgerà in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, Sport e Salute, la Guardia Costiera e il partner Suzuki. Trattandosi di un appuntamento di rilievo, la Rai garantirà una copertura mediatica capillare con TgR, Rainews24 e Rai Radio 1, accendendo i riflettori nazionali sulle nostre spiagge.

Un impegno che conferma la natura della FIPSAS, unica Federazione Sportiva riconosciuta come Associazione di Protezione Ambientale. Come dichiarato dal Presidente Nazionale, il Prof. Ugo Claudio Matteoli, l’evento è cresciuto esponenzialmente negli anni con il duplice fine di “rendere più salutari gli ambienti naturali e contribuire a diffondere una cultura ecologica tra tutti i fruitori di mari, laghi e fiumi”.

Per Latina, Formia e Minturno, l’appuntamento del 5 giugno sarà un’importante occasione per tutelare il proprio patrimonio marittimo, risorsa chiave per il turismo e la salute di tutta la provincia.