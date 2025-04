Latina fortunata al Lotto: vinti 10mila euro sulla ‘Pontina’

La dea bendata fa tappa anche a Latina. Nel concorso del Lotto del 19 aprile, come riporta Agipronews, è stata registrata una vincita da 10mila euro sulla ‘Pontina’, nel Comune di Latina. Un colpo di fortuna che si inserisce in un trend positivo per tutto il Lazio.

Nel concorso del giorno precedente, il 18 aprile, a fare festa è stata Roma, con ben tre vincite importanti: la più alta da 25.950 euro è stata centrata in via degli Aldobrandeschi, grazie a sei ambi, tre terni e una quaterna. A seguire, una vincita da 13.750 euro è stata registrata in via di Tor Vergata (tre ambi e un terno), mentre in viale Libia è stato centrato un terno da 13.500 euro.

Fortuna anche in provincia di Rieti: a Montopoli di Sabina, in via Ferruti, un fortunato giocatore ha portato a casa 11.550 euro.

Complessivamente, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro in tutta Italia, con un totale che supera i 423 milioni dall’inizio del 2025.